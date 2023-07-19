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Окупанти в Енергодарі розважаються автоперегонами, чим сильно псують екологію – мер

Середа, 19 липня 2023, 11:45
Окупанти в Енергодарі розважаються автоперегонами, чим сильно псують екологію – мер
Фото: Getty Images

Російські загарбники знайшли собі розвагу в окупованому Енергодарі, влаштовуючи автомобільні перегони по золовідвалу Запорізької ТЕС, тим самим роздмухуючи отруйний пил в атмосферу.

Джерело: Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Останнім часом рашисти придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні гонки прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу".

Деталі: Орлов при цьому нагадав, що золовідвали - це місця складування золи та шлаку, які утворюється під час роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні вони утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Орлов зазначив, що через неналежне утримання золовідвалів окупантами і так утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту.

Вже протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС.

"Не зрозуміло тільки, навіщо цілеспрямовано створювати таку небезпечну ситуацію на території окупованого міста. Найбільш вірогідною причиною залишається надзвичайна криворукість загарбників та невміння забезпечити належну роботу захоплених підприємств", - підкреслив мер.

Що було раніше: За даними розвідки, російські окупанти планують забирати житло у жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС

Теми: Енергодарокупаціяекологія
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