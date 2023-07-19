Оккупанты в Энергодаре развлекаются автогонками, чем сильно портят экологию - мэр

Российские захватчики нашли себе развлечение в оккупированном Энергодаре, устраивая автомобильные гонки по золоотвалу Запорожской ТЭС, тем самым раздувая ядовитую пыль в атмосферу.

Источник: Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "В последнее время рашисты придумали себе еще и новое развлечение: как только ветер усиливается, они устраивают автомобильные гонки прямо по золоотвалу, тем самым значительно усиливая подъем пыли в атмосферу".

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Детали: Орлов при этом напомнил, что золоотвалы - это места складирования золы и шлака, которые образуется во время работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ. При высыхании они образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

Орлов отметил, что из-за ненадлежащего содержания золоотвалов оккупантами и так образуются большие облака пыли, которые разносятся ветром по городу.

Уже в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли с золоотвалов Запорожской ТЭС.

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"Не понятно только, зачем целенаправленно создавать такую опасную ситуацию на территории оккупированного города. Наиболее вероятной причиной остается чрезвычайная криворукость захватчиков и неумение обеспечить надлежащую работу захваченных предприятий", - подчеркнул мэр.

Что предшествовало: По даннім разведки, российские оккупанты планируют забирать жилье у жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на ЗАЭС