Оккупанты в Энергодаре развлекаются автогонками, чем сильно портят экологию - мэр

Российские захватчики нашли себе развлечение в оккупированном Энергодаре, устраивая автомобильные гонки по золоотвалу Запорожской ТЭС, тем самым раздувая ядовитую пыль в атмосферу.

Источник: Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "В последнее время рашисты придумали себе еще и новое развлечение: как только ветер усиливается, они устраивают автомобильные гонки прямо по золоотвалу, тем самым значительно усиливая подъем пыли в атмосферу".

Детали: Орлов при этом напомнил, что золоотвалы - это места складирования золы и шлака, которые образуется во время работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ. При высыхании они образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

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Орлов отметил, что из-за ненадлежащего содержания золоотвалов оккупантами и так образуются большие облака пыли, которые разносятся ветром по городу.

Уже в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли с золоотвалов Запорожской ТЭС.

"Не понятно только, зачем целенаправленно создавать такую опасную ситуацию на территории оккупированного города. Наиболее вероятной причиной остается чрезвычайная криворукость захватчиков и неумение обеспечить надлежащую работу захваченных предприятий", - подчеркнул мэр.

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Что предшествовало: По даннім разведки, российские оккупанты планируют забирать жилье у жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на ЗАЭС