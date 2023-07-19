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У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"

Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 21:56
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона Вагнера
Фото: Беларускі Гаюн

В Білорусі помітили уже 9-ту колону найманців "ПВК Вагнер", що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Ця колона, попередньо, складається виключно з фур у кількості мінімум 30 одиниць. Деякі фури рухаються відразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.

За нашими спостереженнями, останніми днями, деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК "Вагнер", пізніше поверталися до РФ, що свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в д. Цель і повертаються до РФ або за наступною партією вантажу".

Деталі: Аналітики припускають, що фури можуть перевозити як особисті речі, обладнання/частини колишнього табору ПВК у Молькіному, так і спорядження, зброю, боєприпаси.

Передісторія:

  • Останнім часом до Білорусі прибували колони бойовиків так званої "ПВК Вагнер".
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

Теми: БілорусьарміяВагнер
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