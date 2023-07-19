В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
В Беларуси заметили уже 9-ю колонну наемников "ЧВК Вагнер", движущуюся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Дословно: "Эта колонна, предварительно, состоит исключительно из фур в количестве минимум 30 единиц. Некоторые фуры движутся сразу с двумя прицепами. Большинство грузовиков в колонне едет без номерных знаков.
По нашим наблюдениям, в последние дни, некоторые фуры, которые ехали в колоннах с другими машинами ЧВК "Вагнер", позже возвращались в РФ, что свидетельствует о том, что фуры привозят груз, разгружают его в лагере в д. Цель и возвращаются в РФ или за следующей партией груза".
Детали: Аналитики предполагают, что фуры могут перевозить как личные вещи, оборудование/части бывшего лагеря ЧВК в Молькино, так и снаряжение, оружие, боеприпасы.
Предыстория:
- В последнее время в Беларусь прибывали автоколонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер".
- Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
- В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.