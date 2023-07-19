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В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"

Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 21:56
В Беларусь заехала уже девятая колонна Вагнера
Фото: Беларускі Гаюн

В Беларуси заметили уже 9-ю колонну наемников "ЧВК Вагнер", движущуюся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Эта колонна, предварительно, состоит исключительно из фур в количестве минимум 30 единиц. Некоторые фуры движутся сразу с двумя прицепами. Большинство грузовиков в колонне едет без номерных знаков.

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По нашим наблюдениям, в последние дни, некоторые фуры, которые ехали в колоннах с другими машинами ЧВК "Вагнер", позже возвращались в РФ, что свидетельствует о том, что фуры привозят груз, разгружают его в лагере в д. Цель и возвращаются в РФ или за следующей партией груза".

Детали: Аналитики предполагают, что фуры могут перевозить как личные вещи, оборудование/части бывшего лагеря ЧВК в Молькино, так и снаряжение, оружие, боеприпасы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В последнее время в Беларусь прибывали автоколонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер".
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

Темы: БеларусьармияВагнер
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