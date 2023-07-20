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Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 12:58
Білоруські військові та ПВК Вагнер проводять навчання біля кордонів Польщі
Білоруські солдати. Фото з Telegram Міноборони РБ

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК "Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Збройні Сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер".

Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський"". 

 
Карта білоруських військових полігонів 
Інфографіка з Telegram Беларускі Гаюн 

Деталі: Білоруське оборонне відомство пообіцяло надати подробиці пізніше.

Оновлено: Згодом Міноборони Білорусі опублікувало кілька фото нібито уже з тренувань з "вагнерівцями" на Брестському полігоні. 

 
 

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Теми: БілорусьВагнерарміяПольща
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