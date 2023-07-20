Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
Четвер, 20 липня 2023, 12:58
Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК "Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
Джерело: Міноборони РБ у Telegram
Дослівно Міноборони РБ: "Збройні Сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер".
Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський"".
Деталі: Білоруське оборонне відомство пообіцяло надати подробиці пізніше.
Оновлено: Згодом Міноборони Білорусі опублікувало кілька фото нібито уже з тренувань з "вагнерівцями" на Брестському полігоні.
Передісторія:
- 14 липня Міноборони РБ заявило, що найманці ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, на території Білорусі почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.
- Пізніше того ж дня у Міноборони Білорусі заявили, що виробили і підготували із найманцями ПВК "Вагнер", які тепер тренують білоруських військових, "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду.
- Колони ПВК "Вагнер" продовжують прибувати до Білорусі. Станом на вечір 19 липня заїхала вже дев’ята колона пригожинських найманців.