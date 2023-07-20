Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК "Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Збройні Сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер".

Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський"".

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Карта білоруських військових полігонів Інфографіка з Telegram Беларускі Гаюн

Деталі: Білоруське оборонне відомство пообіцяло надати подробиці пізніше.

Оновлено: Згодом Міноборони Білорусі опублікувало кілька фото нібито уже з тренувань з "вагнерівцями" на Брестському полігоні.

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