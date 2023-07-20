Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проводят учения у границ Польши

Министерство обороны Беларуси сообщило, что проведет совместные с ЧВК "Вагнер" учения на полигоне вблизи границы с Польшей.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер".



На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"".

Карта белорусских военных полигонов ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM БЕЛАРУСКИ ГАЮН

Детали: Белорусское оборонное ведомство пообещало предоставить подробности позже.

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Обновлено: Позже Минобороны Беларуси опубликовало несколько фото якобы уже с тренировок с "вагнеровцами" на Брестском полигоне.

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