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Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проводят учения у границ Польши

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 12:58
Белорусские военные и ЧВК Вагнер проводят учения у границ Польши
Белорусские солдаты. Фото из Telegram Минобороны РБ

Министерство обороны Беларуси сообщило, что проведет совместные с ЧВК "Вагнер" учения на полигоне вблизи границы с Польшей.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно Минобороны РБ: "Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер".

На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"". 

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Карта белорусских военных полигонов
ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM БЕЛАРУСКИ ГАЮН

Детали: Белорусское оборонное ведомство пообещало предоставить подробности позже. 

Обновлено: Позже Минобороны Беларуси опубликовало несколько фото якобы уже с тренировок с "вагнеровцами" на Брестском полигоне.

 
 

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Темы: БеларусьВагнерармияПольша
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