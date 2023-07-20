Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проводят учения у границ Польши
Четверг, 20 июля 2023, 12:58
Министерство обороны Беларуси сообщило, что проведет совместные с ЧВК "Вагнер" учения на полигоне вблизи границы с Польшей.
Источник: Минобороны РБ в Telegram
Дословно Минобороны РБ: "Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер".
На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"".
Реклама:
Детали: Белорусское оборонное ведомство пообещало предоставить подробности позже.
Обновлено: Позже Минобороны Беларуси опубликовало несколько фото якобы уже с тренировок с "вагнеровцами" на Брестском полигоне.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 14 июля Минобороны РБ заявило, что наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, на территории Беларуси начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.
- Позже в тот же день в Минобороны Беларуси заявили, что выработали и подготовили с наемниками ЧВК "Вагнер", которые теперь тренируют белорусских военных, "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта.
- Колонны ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь. По состоянию на вечер 19 июля заехала уже девятая колонна пригожинских наемников.