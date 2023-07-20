У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС

У Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями" та білоруськими прикордонниками, останні "відійшли".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер".

Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості - ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі".

Деталі: За інформацією ЦНС, прикордонники "відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців".

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