У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС
Четвер, 20 липня 2023, 12:27
У Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями" та білоруськими прикордонниками, останні "відійшли".
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер".
Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості - ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі".
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Деталі: За інформацією ЦНС, прикордонники "відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців".
Передісторія:
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
- В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
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