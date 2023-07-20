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У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 12:27
У Білорусі сталася сутичка між Вагнером та прикордонниками – ЦНС
ВАГНЕРІВЕЦЬ. ФОТО РИА НОВОСТИ

У Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями" та білоруськими прикордонниками, останні "відійшли".

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер".

Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості - ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі". 

Деталі: За інформацією ЦНС, прикордонники "відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців".

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

Теми: БілорусьВагнерПрикордонна служба
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