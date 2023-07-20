Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 12:27
У Білорусі сталася сутичка між Вагнером та прикордонниками – ЦНС
ВАГНЕРІВЕЦЬ. ФОТО РИА НОВОСТИ

У Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями" та білоруськими прикордонниками, останні "відійшли".

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер".

Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості - ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі". 

Реклама:

Деталі: За інформацією ЦНС, прикордонники "відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців".

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьВагнерПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Білорусь
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
Міжнародний Червоний Хрест розслідує вивезення дітей з України білоруським ЧХ
"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
Останні новини
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
23:37
оновленоВнаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
23:14
Фінляндія розробить національний план для відновлення України
Усі новини...
Реклама: