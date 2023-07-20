В Беларуси произошла стычка между "Вагнером" и пограничниками – ЦНС

В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и белорусскими пограничниками, последние "отошли".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".

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Террористы уже 19 июля провели рекогносцировку (разведку местности - ред.) вблизи населенного пункта Дятлык, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошло столкновение между наемниками и пограничниками Беларуси".

Детали: По информации ЦНС, пограничники "отошли и не препятствовали работе вагнеровцев".

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