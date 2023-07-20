Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси произошла стычка между "Вагнером" и пограничниками – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 12:27
В Беларуси произошла стычка между Вагнером и пограничниками – ЦНС
ВАГНЕРОВЕЦ. ФОТО РИА НОВОСТИ

В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и белорусскими пограничниками, последние "отошли".

Источник: Центр национального сопротивления 

Дословно: "По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".

Реклама:

Террористы уже 19 июля провели рекогносцировку (разведку местности - ред.) вблизи населенного пункта Дятлык, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошло столкновение между наемниками и пограничниками Беларуси". 

Детали: По информации ЦНС, пограничники "отошли и не препятствовали работе вагнеровцев".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

Темы: БеларусьВагнерПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: