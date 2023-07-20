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В Беларуси произошла стычка между "Вагнером" и пограничниками – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 12:27
В Беларуси произошла стычка между Вагнером и пограничниками – ЦНС
ВАГНЕРОВЕЦ. ФОТО РИА НОВОСТИ

В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и белорусскими пограничниками, последние "отошли".

Источник: Центр национального сопротивления 

Дословно: "По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".

Террористы уже 19 июля провели рекогносцировку (разведку местности - ред.) вблизи населенного пункта Дятлык, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошло столкновение между наемниками и пограничниками Беларуси". 

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Детали: По информации ЦНС, пограничники "отошли и не препятствовали работе вагнеровцев".

Предыстория: 

  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

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Темы: БеларусьВагнерПограничная служба
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