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Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником – росЗМІ

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 21:21

Російське ЗМІ повідомило, що в ніч на 20 липня летовище в Рязанській області РФ атакували за допомогою безпілотного літального апарату, – імовірно, йдеться про летовище "Дягилево", яке вже атакували в грудні 2022 року. 

Джерело: Telegram-канал "Baza"

Деталі: За інформацією джерел "Бази", аеродром у Рязанській області атакували о 3 годині ночі 20 липня – у цей час було чути вибух. 

Пізніше в районі стоянки літаків у Московському районі області виявили воронку діаметром 10 см і глибиною 1,5 см, що може бути наслідком вибуху. 

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"За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом", – пише Baza.

За її даними, пошкоджень і постраждалих немає.

Інші джерела про цей інцидент не повідомляють.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у Рязанській області РФ розташований військовий аеродром "Дягилево", де дислокується 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу.

Передісторія:

  • 5 грудня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.  
  • Міноборони РФ тоді заявило, що були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.
  • Повітряні сили Збройних сил України опублікували фотографії наслідків удару по аеродрому із стратегічною авіацією в Росії.

Теми: Росіябезпілотникивійнаавіа
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