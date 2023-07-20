Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником – росЗМІ
Російське ЗМІ повідомило, що в ніч на 20 липня летовище в Рязанській області РФ атакували за допомогою безпілотного літального апарату, – імовірно, йдеться про летовище "Дягилево", яке вже атакували в грудні 2022 року.
Джерело: Telegram-канал "Baza"
Деталі: За інформацією джерел "Бази", аеродром у Рязанській області атакували о 3 годині ночі 20 липня – у цей час було чути вибух.
Пізніше в районі стоянки літаків у Московському районі області виявили воронку діаметром 10 см і глибиною 1,5 см, що може бути наслідком вибуху.
"За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом", – пише Baza.
За її даними, пошкоджень і постраждалих немає.
Інші джерела про цей інцидент не повідомляють.
Як відомо, у Рязанській області РФ розташований військовий аеродром "Дягилево", де дислокується 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу.
Передісторія:
- 5 грудня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
- Міноборони РФ тоді заявило, що були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.
- Повітряні сили Збройних сил України опублікували фотографії наслідків удару по аеродрому із стратегічною авіацією в Росії.