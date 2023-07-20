Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником – росЗМІ

Російське ЗМІ повідомило, що в ніч на 20 липня летовище в Рязанській області РФ атакували за допомогою безпілотного літального апарату, – імовірно, йдеться про летовище "Дягилево", яке вже атакували в грудні 2022 року.

Джерело: Telegram-канал "Baza"

Деталі: За інформацією джерел "Бази", аеродром у Рязанській області атакували о 3 годині ночі 20 липня – у цей час було чути вибух.

Пізніше в районі стоянки літаків у Московському районі області виявили воронку діаметром 10 см і глибиною 1,5 см, що може бути наслідком вибуху.

"За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом", – пише Baza.

За її даними, пошкоджень і постраждалих немає.

Інші джерела про цей інцидент не повідомляють.

Як відомо, у Рязанській області РФ розташований військовий аеродром "Дягилево", де дислокується 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу.

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