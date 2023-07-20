Аэродром в Рязанской области вновь был атакован беспилотником – росСМИ
Российское СМИ сообщило, что в ночь на 20 июля аэродром в Рязанской области РФ был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата, – вероятно, речь идет об аэродроме "Дягилево", который уже был атакован в декабре 2022 года.
Источник: Telegram-канал "Baza"
Детали: По информации источников "Базы", аэродром в Рязанской области был атакован в районе 3 ночи 20 июля – в это время был слышен взрыв.
Позже в районе стоянки самолётов в Московском районе области обнаружили воронку диаметром 10 см и глубиной 1,5 см, что может быть последствием взрыва.
"По предварительным данным, взрыв мог быть совершен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом", – пишет Baza.
По ее данным, повреждений и пострадавших нет.
Другие источники об этом инциденте не сообщают.
Как известно, в Рязанской области РФ находится военный аэродром "Дягилево", где дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава.
Предыстория:
- 5 декабря 2022 года российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- Минобороны РФ тогда заявило, что были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.
- Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали фотографии последствий удара по аэродрому со стратегической авиацией в России.