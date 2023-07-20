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Аэродром в Рязанской области вновь был атакован беспилотником – росСМИ

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 21:21

Российское СМИ сообщило, что в ночь на 20 июля аэродром в Рязанской области РФ был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата, – вероятно, речь идет об аэродроме "Дягилево", который уже был атакован в декабре 2022 года. 

Источник: Telegram-канал "Baza"

Детали: По информации источников "Базы", аэродром в Рязанской области был атакован в районе 3 ночи 20 июля – в это время был слышен взрыв. 

Позже в районе стоянки самолётов в Московском районе области обнаружили воронку диаметром 10 см и глубиной 1,5 см, что может быть последствием взрыва.

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"По предварительным данным, взрыв мог быть совершен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом", – пишет Baza.

По ее данным, повреждений и пострадавших нет.

Другие источники об этом инциденте не сообщают.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в Рязанской области РФ находится военный аэродром "Дягилево", где дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава. 

Предыстория:

  • 5 декабря 2022 года российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 
  • Минобороны РФ тогда заявило, что были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.
  • Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали фотографии последствий удара по аэродрому со стратегической авиацией в России.

Темы: Росcиябеспилотникивойнаавиа
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