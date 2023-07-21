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Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль

Олена РощінаП'ятниця, 21 липня 2023, 00:25
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
Наслідки удару по Миколаєву 20.07.23, фото з Телеграм Олександра Сєнкевича

Українська влада домовляється з партнерами про додаткові комплекси протиповітряної оборони для захисту Одеси, Миколаєва та інших тилових міст, які в останні дні особливо потерпають від масованих російських атак.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 липня 

Пряма мова: "Тільки за чотири дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави й значною мірою – саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад… застосували майже 70 ракет різних типів, майже 90 "Шахедів".

Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів, і я дякую за це кожному нашому захиснику неба… Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу… 

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Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій і безпеку і нашій Одесі, і всім іншим містам, громадам нашої країни".

Деталі: Президент подякував тим, хто допомагає українським містам подолати наслідки російських ударів: Одеса й область, Миколаїв, Запоріжжя, Житомирщина, Харків, прикордонні області, Донеччина.

Пряма мова: "Я дякую всім рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, волонтерам, поліцейським, місцевій владі. Дякую всім, хто працює заради людей та України. Постраждалим від російських ударів надається необхідна допомога . 

ВІДЕО ДНЯ

Знову й знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить усе, щоб зберегти український експортний потенціал, наші виходи в глобальну економіку".

Передісторія:

Теми: ППООдесаМиколаївЗеленський
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