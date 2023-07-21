Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
Українська влада домовляється з партнерами про додаткові комплекси протиповітряної оборони для захисту Одеси, Миколаєва та інших тилових міст, які в останні дні особливо потерпають від масованих російських атак.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 липня
Пряма мова: "Тільки за чотири дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави й значною мірою – саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад… застосували майже 70 ракет різних типів, майже 90 "Шахедів".
Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів, і я дякую за це кожному нашому захиснику неба… Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу…
Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій і безпеку і нашій Одесі, і всім іншим містам, громадам нашої країни".
Деталі: Президент подякував тим, хто допомагає українським містам подолати наслідки російських ударів: Одеса й область, Миколаїв, Запоріжжя, Житомирщина, Харків, прикордонні області, Донеччина.
Пряма мова: "Я дякую всім рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, волонтерам, поліцейським, місцевій владі. Дякую всім, хто працює заради людей та України. Постраждалим від російських ударів надається необхідна допомога .
Знову й знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить усе, щоб зберегти український експортний потенціал, наші виходи в глобальну економіку".
Передісторія:
- 17 липня Росія розірвала зернову угоду з Україною, відкликала гарантії безпеки для зернового коридору та пригрозила обстрілювати іноземні кораблі, які йтимуть в українські порти Чорним морем.
- Із початку тижня російські війська щоночі атакують Одесу та інші міста півдня України. У ніч на 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів та цивільна інфраструктура. У ніч на 20 липня від удару РФ постраждав і центр Одеси.
- Одеський порт постраждав і 11 липня, ще до демаршу РФ.
- Російське Міноборони заявило, що удари по Одесі та Миколаєву 20 липня, внаслідок яких загинули мирні люди, були помстою за пошкодження Кримського мосту 17 липня.