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У Шойгу заявили, що третій день мстять ракетами за Кримський міст

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 14:40
У Шойгу заявили, що третій день мстять ракетами за Кримський міст
Наслідки нічного удару росіян по Одесі. Фото ДСНС

Російське міноборони заявило, що удари по Одесі та Миколаєву 20 липня, внаслідок яких загинули мирні люди, були помстою за пошкодження Кримського мосту.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "Вночі Збройні Сили Російської Федерації продовжили нанесення ударів відплати високоточною зброєю морського і повітряного базування по цехах виробництва і місцях зберігання безекіпажних катерів у районах Одеси та Іллічівська Одеської області".

Деталі: Окупанти також продовжили брехати, що в районі Миколаєва нібито знищили об'єкти паливної інфраструктури та склади боєприпасів ЗСУ.

Росіяни, які вбили щонайменше 3 і поранили щонайменше 32 мирних мешканців за добу, цинічно заявили, що "мети удару досягнули, усі визначені об'єкти уражені".

Що було раніше: Вночі 20 липня окупанти атакували південні регіони України, зокрема, Одесу та Миколаїв, випустивши 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе. У результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка. Також окупанти пошкодили будівлю генерального консульства Китаю в центрі Одеси.

Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні.

Передісторія:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.
  • Пізніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по Одесі 18 липня − це "удари відплати за Кримський міст".

Теми: Росіяракетний ударОдесаКерченський міст
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