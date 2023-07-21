Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
Украинские власти договариваются с партнерами о дополнительных комплексах противовоздушной обороны для защиты Одессы, Николаева и других тыловых городов, которые в последние дни особенно страдают от массированных российских атак.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля
Прямая речь: "Только за четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени – именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин... применили почти 70 ракет различных типов, почти 90 "Шахедов".
Конечно, нашим воинам удалось сбить часть вражеских ракет и дронов, и я благодарю за это каждого нашего защитника неба... Но, к сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу…
Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны".
Детали: Президент поблагодарил тех, кто помогает украинским городам преодолеть последствия российских ударов: Одесса и область, Николаев, Запорожье, Житомирщина, Харьков, приграничные области, Донецкая область.
Прямая речь: "Я благодарю всех спасателей, врачей, медицинских сестер, волонтеров, полицейских, местные власти. Спасибо всем, кто работает ради людей и Украины. Пострадавшим от российских ударов оказывается необходимая помощь.
Снова и снова благодарю работников наших портов, в целом транспортной инфраструктуры, кто делает все, чтобы сохранить украинский экспортный потенциал, наши выходы в глобальную экономику".
Предыстория:
- 17 июля Россия разорвала зерновое соглашение с Украиной, отозвала гарантии безопасности для зернового коридора и пригрозила обстреливать иностранные корабли, которые будут идти в украинские порты по Черному морю.
- С начала недели российские войска кажду ночь атакуют Одессу и другие города юга Украины. В ночь на 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате этого была повреждена инфраструктура трейдеров и гражданская инфраструктура. В ночь на 20 июля от удара РФ пострадал и центр Одессы.
- Одесский порт пострадал и 11 июля, еще до демарша РФ.
- Российское Минобороны заявило, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Крымского моста 17 июля.