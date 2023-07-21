Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд

Украинские власти договариваются с партнерами о дополнительных комплексах противовоздушной обороны для защиты Одессы, Николаева и других тыловых городов, которые в последние дни особенно страдают от массированных российских атак.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля

Прямая речь: "Только за четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени – именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин... применили почти 70 ракет различных типов, почти 90 "Шахедов".

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Конечно, нашим воинам удалось сбить часть вражеских ракет и дронов, и я благодарю за это каждого нашего защитника неба... Но, к сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу…

Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны".

Детали: Президент поблагодарил тех, кто помогает украинским городам преодолеть последствия российских ударов: Одесса и область, Николаев, Запорожье, Житомирщина, Харьков, приграничные области, Донецкая область.

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Прямая речь: "Я благодарю всех спасателей, врачей, медицинских сестер, волонтеров, полицейских, местные власти. Спасибо всем, кто работает ради людей и Украины. Пострадавшим от российских ударов оказывается необходимая помощь.

Снова и снова благодарю работников наших портов, в целом транспортной инфраструктуры, кто делает все, чтобы сохранить украинский экспортный потенциал, наши выходы в глобальную экономику".

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