"Вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон

У Пентагоні вважають, що найманці "ПВК Вагнер", які прибувають до Білорусі, реінтегруються у російську армію.

Джерело: заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує CNN

Пряма мова: "З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили "ПВК Вагнер" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію".

Передісторія:

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Останнім часом до Білорусі прибували колони бойовиків так званої "ПВК Вагнер".

Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

19 липня у Білорусі помітили уже 9-ту колону найманців "ПВК Вагнер".