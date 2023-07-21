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"Вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 01:33
Вагнерівці, які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон
ФОТО: СПРОТИВ

У Пентагоні вважають, що найманці "ПВК Вагнер", які прибувають до Білорусі, реінтегруються у російську армію.

Джерело: заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує CNN

Пряма мова: "З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили "ПВК Вагнер" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію".

Передісторія:

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  • Останнім часом до Білорусі прибували колони бойовиків так званої "ПВК Вагнер".
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
  • 19 липня у Білорусі помітили уже 9-ту колону найманців "ПВК Вагнер".

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Теми: ВагнерБілорусьСША
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