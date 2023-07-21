"Вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон

У Пентагоні вважають, що найманці "ПВК Вагнер", які прибувають до Білорусі, реінтегруються у російську армію.

Джерело: заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує CNN

Пряма мова: "З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили "ПВК Вагнер" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію".

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