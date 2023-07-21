"Вагнеровцы", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон

В Пентагоне считают, что наемники "ЧВК Вагнер", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в российскую армию.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует CNN

Прямая речь: "Учитывая то, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы "ЧВК Вагнер" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию".

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