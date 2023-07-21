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"Вагнеровцы", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 01:33
Вагнеровцы, которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон
ФОТО: СОПРОТИВЛЕНИЕ

В Пентагоне считают, что наемники "ЧВК Вагнер", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в российскую армию.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует CNN

Прямая речь: "Учитывая то, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы "ЧВК Вагнер" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию".

Предыстория:

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  • В последнее время в Беларусь прибывали автоколонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер".
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.
  • 19 июля в Беларуси заметили уже 9-ю колонну наемников "ЧВК Вагнер".

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Темы: ВагнерБеларусьСША
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