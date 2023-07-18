Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по Одесі − це "удари відплати за Кримський міст".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Дослівно РИА Новости: "Пєсков ствердно відповів на запитання, чи є сьогоднішні нічні удари ударами відплати за Кримський міст. "Так", − сказав він".

Деталі: Раніше 18 липня Міноборони Росії повідомило, що Збройні сили РФ завдали "групового удару відплати" нібито "високоточною зброєю" морського базування по об'єктах, де нібито "готувалися теракти проти Росії із застосуванням безекіпажних катерів за місцем їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі Одеси".

Також окупанти заявили, що в районі Миколаєва та Одеси нібито знищили сховища палива загальним об'ємом близько 70 тисяч тонн, з яких нібито здійснювалося забезпечення військової техніки ЗСУ пальним.

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