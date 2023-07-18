Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по Одесі − це "удари відплати за Кримський міст".
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Дослівно РИА Новости: "Пєсков ствердно відповів на запитання, чи є сьогоднішні нічні удари ударами відплати за Кримський міст. "Так", − сказав він".
Деталі: Раніше 18 липня Міноборони Росії повідомило, що Збройні сили РФ завдали "групового удару відплати" нібито "високоточною зброєю" морського базування по об'єктах, де нібито "готувалися теракти проти Росії із застосуванням безекіпажних катерів за місцем їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі Одеси".
Також окупанти заявили, що в районі Миколаєва та Одеси нібито знищили сховища палива загальним об'ємом близько 70 тисяч тонн, з яких нібито здійснювалося забезпечення військової техніки ЗСУ пальним.
Передісторія:
- У результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення.
- У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну з південного напрямку 6 крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу "Shahed", всі ракети та 31 іранський БПЛА знищила протиповітряна оборона.
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.