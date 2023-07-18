Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 14:43
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по Одесі − це "удари відплати за Кримський міст".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Дослівно РИА Новости: "Пєсков ствердно відповів на запитання, чи є сьогоднішні нічні удари ударами відплати за Кримський міст. "Так", − сказав він".

Деталі: Раніше 18 липня Міноборони Росії повідомило, що Збройні сили РФ завдали "групового удару відплати" нібито "високоточною зброєю" морського базування по об'єктах, де нібито "готувалися теракти проти Росії із застосуванням безекіпажних катерів за місцем їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі Одеси".

Також окупанти заявили, що в районі Миколаєва та Одеси нібито знищили сховища палива загальним об'ємом близько 70 тисяч тонн, з яких нібито здійснювалося забезпечення військової техніки ЗСУ пальним.

Передісторія:

Теми: РосіяОдесаКерченський містбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
РФ пригрозила "ризиками" в разі дії "зернової угоди" без її участі
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: