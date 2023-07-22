Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні
Депутат Держдуми РФ, колишній "прем'єр" терористичної організації "ДНР" Олександр Бородай потрапив під обстріл на південному фланзі від Бахмута.
Джерело: "Союз добровольців Донбасу", головою якого є Бородай
Деталі: Повідомляють, що в п'ятницю машина Бородая "при виїзді з передових позицій одного з батальйонів потрапила під артобстріл".
Сам він не постраждав, поранено двох офіцерів штабу бригади.
У "Союзі добровольців Донбасу" уточнили, що автомобіль обстріляли під час виїзду з позицій, розташованих на "південному фланзі бахмутського угруповання".
"Коригування ударів велося з БПЛА противника – і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений осколками. Вибух був "у спину" машини, внаслідок чого було поранено двох офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто. Водій і комбриг не постраждали – бронежилети і спинки сидінь "не пропустили" осколки", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- На початку гібридної агресії РФ проти України Бородай був так званим "прем'єром" терористів "ДНР". У серпні 2014 року Бородай разом із Ігорем Стрєлковим (справжнє прізвище Гіркін) втекли з Донбасу до Росії.
- 2015 року він шкодував про проєкт "Новоросія" і визнав, що він виявився "фальстартом".
- Бородай є главою організації "Союз добровольців Донбасу", також він є соратником колишнього кремлівського куратора "ЛДНР" Владислава Суркова.
- 2020 року колишній очільник російських бойовиків заявляв, що невдовзі Донбас увійде до складу Росії.
- Бородай має апартаменти в Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.