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Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 20:15
Колишній прем'єр донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні
Бородай нібито після обстрілу, фото: "Союз добровольців Донбасу"

Депутат Держдуми РФ, колишній "прем'єр" терористичної організації "ДНР" Олександр Бородай потрапив під обстріл на південному фланзі від Бахмута.

Джерело: "Союз добровольців Донбасу", головою якого є Бородай

 
фото: "Союз добровольців Донбасу"

Деталі: Повідомляють, що в п'ятницю машина Бородая "при виїзді з передових позицій одного з батальйонів потрапила під артобстріл".

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Сам він не постраждав, поранено двох офіцерів штабу бригади.

У "Союзі добровольців Донбасу" уточнили, що автомобіль обстріляли під час виїзду з позицій, розташованих на "південному фланзі бахмутського угруповання".

"Коригування ударів велося з БПЛА противника – і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений осколками. Вибух був "у спину" машини, внаслідок чого було поранено двох офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто. Водій і комбриг не постраждали – бронежилети і спинки сидінь "не пропустили" осколки", – йдеться в повідомленні.

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Передісторія:

  • На початку гібридної агресії РФ проти України Бородай був так званим "прем'єром" терористів "ДНР". У серпні 2014 року Бородай разом із Ігорем Стрєлковим (справжнє прізвище Гіркін) втекли з Донбасу до Росії.
  • 2015 року він шкодував про проєкт "Новоросія" і визнав, що він виявився "фальстартом".
  • Бородай є главою організації "Союз добровольців Донбасу", також він є соратником колишнього кремлівського куратора "ЛДНР" Владислава Суркова.
  • 2020 року колишній очільник російських бойовиків заявляв, що невдовзі Донбас увійде до складу Росії.
  • Бородай має апартаменти в Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Теми: ДНРРосіявійнаБахмут
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