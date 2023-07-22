Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

Депутат Держдуми РФ, колишній "прем'єр" терористичної організації "ДНР" Олександр Бородай потрапив під обстріл на південному фланзі від Бахмута.

Джерело: "Союз добровольців Донбасу", головою якого є Бородай

фото: "Союз добровольців Донбасу"

Деталі: Повідомляють, що в п'ятницю машина Бородая "при виїзді з передових позицій одного з батальйонів потрапила під артобстріл".

Сам він не постраждав, поранено двох офіцерів штабу бригади.

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У "Союзі добровольців Донбасу" уточнили, що автомобіль обстріляли під час виїзду з позицій, розташованих на "південному фланзі бахмутського угруповання".

"Коригування ударів велося з БПЛА противника – і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений осколками. Вибух був "у спину" машини, внаслідок чого було поранено двох офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто. Водій і комбриг не постраждали – бронежилети і спинки сидінь "не пропустили" осколки", – йдеться в повідомленні.

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