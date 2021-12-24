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Ексватажок бойовиків придбав квартиру в Дубаї через рік після захоплення Донбасу

П'ятниця, 24 грудня 2021, 19:29
Олександр Бородай на пресконференції в будівлі Донецької ОДА 12 червня 2014 року. ФОто: Getty Images

Колишній самопроголошений "прем’єр-міністр" незаконного утворення "ДНР" й нинішній депутат Держдуми Росії Олександр Бородай має апартаменти в Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Джерело: розслідування фонду Олексія Навального

Деталі: Команда Навального отримала базу власників нерухомості в Дубаї й знайшла людину, чиї особисті дані збігаються з даними Бородая. Вони також підтвердили потім ці дані через національний реєстр ОАЕ.

Згідно з розслідуванням, колишньому очільнику "ДНР" належать апартаменти площею 104 квадратних метри в житловому комплексі Grandeur Residences на півострові у формі пальми – Пальм-Джумейра. Реєстрацію нерухомості на його ім’я проводили 2015 року, через рік після його повернення з Донбасу.

За даними розслідувачів, вартість цієї нерухомості може сягати 450 тисяч євро або ж 37 мільйонів рублів.

У декларації Бородая, яку він щороку подає як депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія", цих апартаментів у Дубаї немає.

У його декларації, втім, зазначена квартира в Москві площею 142 квадратних метри, яку він також придбав 2015 року. Її вартість оцінюють у понад 100 мільйонів російських рублів (близько 37 мільйонів гривень). 

Передісторія

  • Бородай балотувався влітку цього року як депутат до Держдуми від Ростовської області. У декларації за 2020 рік він вказав відсутність будь-яких доходів. До цього американські журналісти брали в нього інтерв’ю, де він зізнався, що заробляє на консультаціях у царині зв’язків із громадськістю.
  • 2020 року колишній очільник російських бойовиків заявляв, що невдовзі Донбас увійде до складу Росії.
  • У серпні 2014 року Бородай разом із Ігорем Стрєлковим (справжнє прізвище Гіркін) втекли з Донбасу до Росії. 2015 року він шкодував про проєкт "Новоросія" і визнав, що він виявився "фальстартом".
  • Бородай офіційно є главою організації "Союз добровольців Донбасу", а неофіційно - соратником колишнього кремлівського куратора "ЛДНР" Владислава Суркова.

Українська правда
Теми: ДНРДонбасРосіякорупція


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