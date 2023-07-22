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Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 20:15
Бывший премьер донецких боевиков попал под обстрел в Украине
Бородай якобы после обстрела, фото: "Союз добровольцев Донбасса"

Депутат Госдумы РФ, бывший "премьер" террористической организации "ДНР" Александр Бородай попал под обстрел на южном фланге от Бахмута.

Источник: "Союз добровольцев Донбасса", главой которого является Бородай

 
фото: "Союз добровольцев Донбасса"

Детали: Сообщается, что в пятницу машина Бородая "при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел".

Сам он не пострадал, ранены два офицера штаба бригады.

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В "Союзе добровольцев Донбасса" уточнили, что автомобиль был обстрелян при выезде с позиций, находящихся на "южном фланге бахмутской группировки".

"Корректировка ударов велась с БПЛА противника – и после третьего прилета автомобиль комбрига был изрешечен осколками. Взрыв был "в спину" машины, в результате чего были ранены два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто. Водитель и комбриг не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки", – говорится в сообщении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале гибридной агрессии РФ против Украины Бородай был "премьером" террористов "ДНР". В августе 2014 года Бородай вместе с Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин) покинули Донбасс и сбежали в Россию.
  • В 2015 году он жалел о так называемом проекте "Новороссия" и признал, что он оказался "фальстартом".
  • Бородай является главой организации "Союз добровольцев Донбасса", а также соратником бывшего кремлевского куратора "ЛДНР" Владислава Суркова.
  • В 2020 году бывший главарь российских боевиков заявлял, что вскоре Донбасс войдет в состав России.
  • Бородай имеет апартаменты в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Темы: ДНРРосcиявойнаБахмут
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