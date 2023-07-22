Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

Депутат Госдумы РФ, бывший "премьер" террористической организации "ДНР" Александр Бородай попал под обстрел на южном фланге от Бахмута.

Источник: "Союз добровольцев Донбасса", главой которого является Бородай

фото: "Союз добровольцев Донбасса"

Детали: Сообщается, что в пятницу машина Бородая "при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел".

Реклама:

Сам он не пострадал, ранены два офицера штаба бригады.

В "Союзе добровольцев Донбасса" уточнили, что автомобиль был обстрелян при выезде с позиций, находящихся на "южном фланге бахмутской группировки".

"Корректировка ударов велась с БПЛА противника – и после третьего прилета автомобиль комбрига был изрешечен осколками. Взрыв был "в спину" машины, в результате чего были ранены два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто. Водитель и комбриг не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки", – говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: