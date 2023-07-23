ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин

Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засуджує ракетну атаку росіян на історичний центр Одеси та найближчими днями направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Джерело: сайт організації

Дослівно: "ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об'єктів у центрі міста Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси"".

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Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено низку важливих культурних об'єктів, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, перший і найголовніший православний храм Одеси, заснований у 1794 році.

"Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити значущих заходів для дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року і Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Зазначається, що ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об'єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.

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Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

"Умисне руйнування культурних об'єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постійним членом якої є Російська Федерація, у Резолюції 2347 (2017)", - наголосили в організації.

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