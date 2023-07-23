Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 23:17
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
Будинок вчених в Одесі після атаки росіян, фото Петра Обухова

Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засуджує ракетну атаку росіян на історичний центр Одеси та найближчими днями направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Джерело: сайт організації

Дослівно: "ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об'єктів у центрі міста Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси"".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено низку важливих культурних об'єктів, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, перший і найголовніший православний храм Одеси, заснований у 1794 році.

"Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити значущих заходів для дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року і Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Зазначається, що ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об'єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.

ВІДЕО ДНЯ

Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

"Умисне руйнування культурних об'єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постійним членом якої є Російська Федерація, у Резолюції 2347 (2017)", - наголосили в організації.

Передісторія:

Теми: Одесаракетний ударЮНЕСКОкультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: