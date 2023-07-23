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ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 23:17
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
Будинок вчених в Одесі після атаки росіян, фото Петра Обухова

Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засуджує ракетну атаку росіян на історичний центр Одеси та найближчими днями направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Джерело: сайт організації

Дослівно: "ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об'єктів у центрі міста Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси"".

Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено низку важливих культурних об'єктів, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, перший і найголовніший православний храм Одеси, заснований у 1794 році.

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"Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити значущих заходів для дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року і Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Зазначається, що ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об'єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.

Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

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"Умисне руйнування культурних об'єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постійним членом якої є Російська Федерація, у Резолюції 2347 (2017)", - наголосили в організації.

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Теми: Одесаракетний ударЮНЕСКОкультура
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