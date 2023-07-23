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ЮНЕСКО направит миссию в Одессу: Разрушение культурных объектов – военное преступление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 23:17
ЮНЕСКО направит миссию в Одессу: Разрушение культурных объектов – военное преступление
Дом ученых в Одессе после атаки россиян, фото Петра Обухова

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осуждает ракетную атаку россиян на исторический центр Одессы и в ближайшие дни направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

Источник: сайт организации

Дословно: "ЮНЕСКО глубоко обеспокоено и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого пострадали несколько культурных объектов в центре города Одессы, где находится объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы"".

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Детали: Отмечается, что в результате атаки поврежден ряд важных культурных объектов, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор, первый и самый главный православный храм Одессы, основанный в 1794 году.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять значимые меры для соблюдения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и Конвенцию об охране всемирного наследия 1972 года", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Отмечается, что ЮНЕСКО продолжит сотрудничать с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для определения насущных потребностей в помощи.

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В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

"Умышленное разрушение культурных объектов может представлять военное преступление, что признано также Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянным членом которой является Российская Федерация, в Резолюции 2347 (2017)", - подчеркнули в организации.

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Темы: Одессаракетный ударЮНЕСКОкультура
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