Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.
Джерело: сторінка комітету у Facebook, нардеп Володимир В'ятрович у Facebook
Деталі: Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету.
Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.
Пряма мова В'ятровича: "За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос.
Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги".
Довідково: Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.
Нагадаємо: 11 листопада 2021 року Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планувалося виділити на культуру у 2022 році.
Але цей документ так і не був зареєстрований в апараті Верховної Ради, зокрема, через відсутність підтримки рішення про відставку зі сторони фракції "Слуги народу".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.
- Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
- 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
- Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.
- Мінкульт також розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів. Відомство Ткаченка збентежило громадськість інформацією про те, що відродження серіального виробництва – "питання державної інформаційної та культурної безпеки".
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