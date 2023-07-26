Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Джерело: сторінка комітету у Facebook, нардеп Володимир В'ятрович у Facebook

Деталі: Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету.

Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

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Пряма мова В'ятровича: "За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос.

Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги".

Довідково: Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

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Нагадаємо: 11 листопада 2021 року Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планувалося виділити на культуру у 2022 році.

Але цей документ так і не був зареєстрований в апараті Верховної Ради, зокрема, через відсутність підтримки рішення про відставку зі сторони фракції "Слуги народу".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Мінкульт також розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів. Відомство Ткаченка збентежило громадськість інформацією про те, що відродження серіального виробництва – "питання державної інформаційної та культурної безпеки".

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