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"Вагнером" у Білорусі керує уродженець України, який воював у Чечні та Сирії – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 липня 2023, 15:24
Вагнером у Білорусі керує уродженець України, який воював у Чечні та Сирії – ЗМІ
Сергій Чубко, фото з "миротворця"

Журналісти встановили, що "ПВК Вагнер" у Білорусі тепер очолює уродженець України Сергій Чубко, який раніше воював у Чечні та Сирії.

Джерело: моніторинговий проект All Eyes on Wagner та білоруське видання Наша Ніва

Деталі: 19 липня Євген Пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, заявив, що "старшим по напрямку Білорусі" буде людина на ім’я Сергій, яка має прізвисько "Піонер".

All Eyes on Wagner стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Проект посилається на документи, отримані неназваним джерелом.

Журналісти білоруського видання "Наша Ніва" з'ясували, що Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до Росії, у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію. Воював у Чечні.

У 2002 році розірвав контракт і перейшов у приватне охоронне підприємство. У 2003 році Сергій Чубко, який не мав вищої освіти, несподівано очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. В 2005 році він перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу.

У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.

Невідомо, чи воював Чубко в Україні в 2014 році, але в грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Козаки" в Новоросійську. Російські "козаки" добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після проголошення так званої незалежності маріонеткових "ДНР" і "ЛНР".

Він приєднався до "ПВК Вагнер" у січні 2017 року. Після цього поїхав до Сирії. Там він також зробив кар'єру: після року служби його призначили керувати військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті.

У 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб "Вагнера", і він став керівником ПВК у цьому регіоні. 

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі. 
  • За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".
  • 20 липня ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.

Теми: ВагнерПригожинБілорусь
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