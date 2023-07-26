"Вагнером" в Беларуси руководит уроженец Украины, который воевал в Чечне и Сирии – СМИ

Журналисты установили, что "ЧВК Вагнер" в Беларуси теперь возглавляет уроженец Украины Сергей Чубко, который ранее воевал в Чечне и Сирии.

Источник: мониторинговый проект All Eyes on Wagner и белорусское издание Наша Нива

Детали: 19 июля Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами, заявил, что "старшим по направлению Беларуси" будет человек по имени Сергей, который имеет прозвище "Пионер".

All Eyes on Wagner утверждает, что речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко. Проект ссылается на документы, полученные неназванным источником.

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Журналисты белорусского издания "Наша Нива" выяснили, что Чубко родился в семье военного в Черновцах. Его отец воевал в Афганистане.

После распада СССР семья Чубко переехала в Россию, в город Новороссийск. В 1994 году Сергей Чубко пошел служить по контракту в российскую армию. Воевал в Чечне.

В 2002 году разорвал контракт и перешел в частное охранное предприятие.

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В 2003 году Сергей Чубко, не имевший высшего образования, неожиданно возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. В 2005 году он перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа.

В 2010 году Чубко работал охранником в нескольких компаниях, а также был сотрудником частной охранной фирмы. В 2011 году его хотели лишить российского гражданства из-за того, что он якобы тайно имеет украинское гражданство.

Неизвестно, воевал ли Чубко в Украине в 2014 году, но в декабре 2014 года он стал одним из основателей организации "Казаки" в Новороссийске. Российские казаки добровольцами массово пошли воевать на стороне России после провозглашения так называемой независимости марионеточных "ДНР" и "ЛНР".

Он присоединился к ЧВК Вагнера в январе 2017 года. После этого поехал в Сирию. Здесь он также сделал карьеру: после года службы его назначают руководить военной операцией Вагнера в Восточной Гуте.

В 2019 году Чубко перевели в Ливию, где открывался очередной штаб "Вагнера", и он стал руководителем ЧВК в этом регионе.

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