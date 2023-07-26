Шойгу попозував із північнокорейськими генералами

Шойгу та Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прилетів до КНДР і в середу провів переговори з військовими.

Джерело: сайт Міністерства оборони РФ, "Важные истории", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що Шойгу поспілкувався з главою військового відомства КНДР Кан Сун Намом.

фото: "Медуза"

Офіційною метою візиту називається участь Шойгу в заходах, присвячених 70-річчю закінчення Корейської війни.

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фото: "Медуза"

Що обговорювали міністри, невідомо. Останніми місяцями американська влада неодноразово звинувачувала Північну Корею в тому, що вона постачає снаряди російським військовим.

фото: "Медуза"

Пряма мова Шойгу під час візиту: "Радий зустрічі та знайомству з Вами. Із вдячністю скористався Вашим запрошенням відвідати Пхеньян - столицю дружньої нам держави... Корейська Народно-Демократична Республіка - важливий партнер Росії...

Переконаний, що сьогоднішні переговори сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії наших оборонних відомств".

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фото: міноборони рф

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