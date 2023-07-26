Шойгу попозував із північнокорейськими генералами
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прилетів до КНДР і в середу провів переговори з військовими.
Джерело: сайт Міністерства оборони РФ, "Важные истории", "Медуза"
Деталі: Повідомляється, що Шойгу поспілкувався з главою військового відомства КНДР Кан Сун Намом.
Офіційною метою візиту називається участь Шойгу в заходах, присвячених 70-річчю закінчення Корейської війни.
Що обговорювали міністри, невідомо. Останніми місяцями американська влада неодноразово звинувачувала Північну Корею в тому, що вона постачає снаряди російським військовим.
Пряма мова Шойгу під час візиту: "Радий зустрічі та знайомству з Вами. Із вдячністю скористався Вашим запрошенням відвідати Пхеньян - столицю дружньої нам держави... Корейська Народно-Демократична Республіка - важливий партнер Росії...
Переконаний, що сьогоднішні переговори сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії наших оборонних відомств".
Нагадаємо:
- У вересні 2022 року New York Times із посиланням на розсекречену доповідь американської розвідки писала, що Росія купує у КНДР мільйони артилерійських снарядів. Тоді опитані виданням аналітики говорили, що це свідчить про виснаження її власних запасів.
- У грудні 2022-го представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що боєприпаси в Північній Кореї закуповує "ПВК Вагнер". Тоді найманці вели активні бойові дії під Бахмутом.
- У березні 2023 року Кірбі заявив також, що РФ прагне отримати ще більше боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість харчі.
- Як зазначає Bloomberg, у Північній Кореї є великі запаси 152-міліметрових снарядів, які використовує російська армія.
- Можливо, КНДР підтримує війну в Україні не тільки поставками снарядів. У лютому південнокорейське видання Daily NK писало, що влада Північної Кореї зобов'язала деякі компанії направляти частину своїх співробітників на окуповані території. Перед ними ставили завдання брати участь у відновлювальних роботах.