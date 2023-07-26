Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу попозував із північнокорейськими генералами

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 16:54
Шойгу попозував із північнокорейськими генералами
Шойгу та Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прилетів до КНДР і в середу провів переговори з військовими.

Джерело: сайт Міністерства оборони РФ, "Важные истории", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що Шойгу поспілкувався з главою військового відомства КНДР Кан Сун Намом.

 
фото: "Медуза"

Офіційною метою візиту називається участь Шойгу в заходах, присвячених 70-річчю закінчення Корейської війни.

Реклама:
 
фото: "Медуза"

Що обговорювали міністри, невідомо. Останніми місяцями американська влада неодноразово звинувачувала Північну Корею в тому, що вона постачає снаряди російським військовим.

 
фото: "Медуза"

Пряма мова Шойгу під час візиту: "Радий зустрічі та знайомству з Вами. Із вдячністю скористався Вашим запрошенням відвідати Пхеньян - столицю дружньої нам держави... Корейська Народно-Демократична Республіка - важливий партнер Росії...

Переконаний, що сьогоднішні переговори сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії наших оборонних відомств".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: міноборони рф

Нагадаємо:

  • У вересні 2022 року New York Times із посиланням на розсекречену доповідь американської розвідки писала, що Росія купує у КНДР мільйони артилерійських снарядів. Тоді опитані виданням аналітики говорили, що це свідчить про виснаження її власних запасів.
  • У грудні 2022-го представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що боєприпаси в Північній Кореї закуповує "ПВК Вагнер". Тоді найманці вели активні бойові дії під Бахмутом.
  • У березні 2023 року Кірбі заявив також, що РФ прагне отримати ще більше боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість харчі.
  • Як зазначає Bloomberg, у Північній Кореї є великі запаси 152-міліметрових снарядів, які використовує російська армія.
  • Можливо, КНДР підтримує війну в Україні не тільки поставками снарядів. У лютому південнокорейське видання Daily NK писало, що влада Північної Кореї зобов'язала деякі компанії направляти частину своїх співробітників на окуповані території. Перед ними ставили завдання брати участь у відновлювальних роботах.

Теми: Північна КореяКНДРРосіяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Північна Корея
Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї: хоче зміцнити співпрацю
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: