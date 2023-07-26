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Шойгу попозував із північнокорейськими генералами

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 16:54
Шойгу попозував із північнокорейськими генералами
Шойгу та Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прилетів до КНДР і в середу провів переговори з військовими.

Джерело: сайт Міністерства оборони РФ, "Важные истории", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що Шойгу поспілкувався з главою військового відомства КНДР Кан Сун Намом.

 
фото: "Медуза"

Офіційною метою візиту називається участь Шойгу в заходах, присвячених 70-річчю закінчення Корейської війни.

 
фото: "Медуза"

Що обговорювали міністри, невідомо. Останніми місяцями американська влада неодноразово звинувачувала Північну Корею в тому, що вона постачає снаряди російським військовим.

 
фото: "Медуза"

Пряма мова Шойгу під час візиту: "Радий зустрічі та знайомству з Вами. Із вдячністю скористався Вашим запрошенням відвідати Пхеньян - столицю дружньої нам держави... Корейська Народно-Демократична Республіка - важливий партнер Росії...

Переконаний, що сьогоднішні переговори сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії наших оборонних відомств".

 
фото: міноборони рф

Нагадаємо:

  • У вересні 2022 року New York Times із посиланням на розсекречену доповідь американської розвідки писала, що Росія купує у КНДР мільйони артилерійських снарядів. Тоді опитані виданням аналітики говорили, що це свідчить про виснаження її власних запасів.
  • У грудні 2022-го представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що боєприпаси в Північній Кореї закуповує "ПВК Вагнер". Тоді найманці вели активні бойові дії під Бахмутом.
  • У березні 2023 року Кірбі заявив також, що РФ прагне отримати ще більше боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість харчі.
  • Як зазначає Bloomberg, у Північній Кореї є великі запаси 152-міліметрових снарядів, які використовує російська армія.
  • Можливо, КНДР підтримує війну в Україні не тільки поставками снарядів. У лютому південнокорейське видання Daily NK писало, що влада Північної Кореї зобов'язала деякі компанії направляти частину своїх співробітників на окуповані території. Перед ними ставили завдання брати участь у відновлювальних роботах.

Теми: Північна КореяКНДРРосіяМіноборони
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