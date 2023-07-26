Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу попозировал с северокорейскими генералами

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 16:54
Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Шойгу и Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР и в среду провел переговоры с военными.

Источник: сайт Министерства обороны РФ, "Важные истории", "Медуза"

Детали: Сообщается, что Шойгу пообщался с главой военного ведомства КНДР Кан Сун Намом.

 
фото: "Медуза"

Официальной целью визита называется участие Шойгу в мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.

Реклама:
 
фото: "Медуза"

Что обсуждали министры, неизвестно. В последние месяцы американские власти неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она поставляет снаряды российским военным.

 
фото: "Медуза"

Прямая речь Шойгу во время визита: "Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства… Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России…

Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств".

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: минобороны рф

Напомним:

  • В сентябре 2022 года New York Times со ссылкой на рассекреченный доклад американской разведки писала, что Россия покупает у КНДР миллионы артиллерийских снарядов. Тогда опрошенные изданием аналитики говорили, что это свидетельствует об истощении ее собственных запасов.
  • В декабре 2022-го представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что боеприпасы в Северной Корее закупает "ЧВК Вагнер". Тогда наемники вели активные боевые действия под Бахмутом.
  • В марте 2023 года Кирби заявил также, что РФ стремится получить еще больше боеприпасов у Северной Кореи, вероятно, предлагая взамен продовольствие.
  • Как отмечает Bloomberg, в Северной Корее есть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, которые использует российская армия.
  • Возможно, КНДР поддерживает войну в Украине не только поставками снарядов. В феврале южнокорейское издание Daily NK писало, что власти Северной Кореи обязали некоторые компании направлять часть своих сотрудников на оккупированные территории. Перед ними ставилась задача участвовать в восстановительных работах.

Темы: Северная КореяКНДРРосcияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Северная Корея
Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: