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Шойгу попозировал с северокорейскими генералами

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 16:54
Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Шойгу и Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР и в среду провел переговоры с военными.

Источник: сайт Министерства обороны РФ, "Важные истории", "Медуза"

Детали: Сообщается, что Шойгу пообщался с главой военного ведомства КНДР Кан Сун Намом.

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фото: "Медуза"

Официальной целью визита называется участие Шойгу в мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.

 
фото: "Медуза"

Что обсуждали министры, неизвестно. В последние месяцы американские власти неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она поставляет снаряды российским военным.

 
фото: "Медуза"

Прямая речь Шойгу во время визита: "Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства… Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России…

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Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств".

 
фото: минобороны рф

Напомним:

  • В сентябре 2022 года New York Times со ссылкой на рассекреченный доклад американской разведки писала, что Россия покупает у КНДР миллионы артиллерийских снарядов. Тогда опрошенные изданием аналитики говорили, что это свидетельствует об истощении ее собственных запасов.
  • В декабре 2022-го представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что боеприпасы в Северной Корее закупает "ЧВК Вагнер". Тогда наемники вели активные боевые действия под Бахмутом.
  • В марте 2023 года Кирби заявил также, что РФ стремится получить еще больше боеприпасов у Северной Кореи, вероятно, предлагая взамен продовольствие.
  • Как отмечает Bloomberg, в Северной Корее есть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, которые использует российская армия.
  • Возможно, КНДР поддерживает войну в Украине не только поставками снарядов. В феврале южнокорейское издание Daily NK писало, что власти Северной Кореи обязали некоторые компании направлять часть своих сотрудников на оккупированные территории. Перед ними ставилась задача участвовать в восстановительных работах.

Темы: Северная КореяКНДРРосcияМинобороны
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