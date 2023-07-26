Шойгу попозировал с северокорейскими генералами

Шойгу и Кан Сун Нам, фото: "Медуза"

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР и в среду провел переговоры с военными.

Источник: сайт Министерства обороны РФ, "Важные истории", "Медуза"

Детали: Сообщается, что Шойгу пообщался с главой военного ведомства КНДР Кан Сун Намом.

фото: "Медуза"

Официальной целью визита называется участие Шойгу в мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.

Реклама:

фото: "Медуза"

Что обсуждали министры, неизвестно. В последние месяцы американские власти неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она поставляет снаряды российским военным.

фото: "Медуза"

Прямая речь Шойгу во время визита: "Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства… Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России…

Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств".

ВИДЕО ДНЯ

фото: минобороны рф

Напомним: