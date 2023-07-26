Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР и в среду провел переговоры с военными.
Источник: сайт Министерства обороны РФ, "Важные истории", "Медуза"
Детали: Сообщается, что Шойгу пообщался с главой военного ведомства КНДР Кан Сун Намом.
Официальной целью визита называется участие Шойгу в мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.
Что обсуждали министры, неизвестно. В последние месяцы американские власти неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она поставляет снаряды российским военным.
Прямая речь Шойгу во время визита: "Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства… Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России…
Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств".
Напомним:
- В сентябре 2022 года New York Times со ссылкой на рассекреченный доклад американской разведки писала, что Россия покупает у КНДР миллионы артиллерийских снарядов. Тогда опрошенные изданием аналитики говорили, что это свидетельствует об истощении ее собственных запасов.
- В декабре 2022-го представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что боеприпасы в Северной Корее закупает "ЧВК Вагнер". Тогда наемники вели активные боевые действия под Бахмутом.
- В марте 2023 года Кирби заявил также, что РФ стремится получить еще больше боеприпасов у Северной Кореи, вероятно, предлагая взамен продовольствие.
- Как отмечает Bloomberg, в Северной Корее есть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, которые использует российская армия.
- Возможно, КНДР поддерживает войну в Украине не только поставками снарядов. В феврале южнокорейское издание Daily NK писало, что власти Северной Кореи обязали некоторые компании направлять часть своих сотрудников на оккупированные территории. Перед ними ставилась задача участвовать в восстановительных работах.