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Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 17:03
Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ
Василь Малюк. фото СБУ

Служба безпеки України визнала причетність до руйнування Кримського мосту в жовтні 2022 року.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк на спецпогашенні марки присвяченій роботі спецслужби, пресслужба СБУ

Пряма мова Малюка: "Багато різних операцій, спеціальних операцій, про деякі з них ми зможемо говорити на загал і вголос після Перемоги, про окремі з них ми взагалі не будемо говорити.

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Мій колега (генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський -ред.) сьогодні вдягнув відповідну футболку, це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року".

 

Деталі: Малюк висловив переконання, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок.

У спецслужбі зазначають, що марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

ВІДЕО ДНЯ

Її спецпогашення у Києві виконали Василь Малюк і Ігор Смілянський на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, де також представлені експозиції зі знищеною технікою російських окупантів і не тільки.

За словами Малюка, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

Тираж марки становить понад 1 млн примірників. Після спецпогашення її можна придбати у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн.

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня 2023 року стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту вирує потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константінов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Рано вранці 17 липня 2023 року так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомили, що на мосту "впав" проліт.
  • Пізніше стало відомо, що міст було атакувано за допомогою надводних дронів. Джерела УП повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Теми: СБУКрим
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