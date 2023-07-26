Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ

Служба безпеки України визнала причетність до руйнування Кримського мосту в жовтні 2022 року.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк на спецпогашенні марки присвяченій роботі спецслужби, пресслужба СБУ

Пряма мова Малюка: "Багато різних операцій, спеціальних операцій, про деякі з них ми зможемо говорити на загал і вголос після Перемоги, про окремі з них ми взагалі не будемо говорити.

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Мій колега (генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський -ред.) сьогодні вдягнув відповідну футболку, це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року".

Деталі: Малюк висловив переконання, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок.

У спецслужбі зазначають, що марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

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Її спецпогашення у Києві виконали Василь Малюк і Ігор Смілянський на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, де також представлені експозиції зі знищеною технікою російських окупантів і не тільки.

За словами Малюка, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

Тираж марки становить понад 1 млн примірників. Після спецпогашення її можна придбати у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн.

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