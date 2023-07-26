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Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 17:03
Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
Василий Малюк. фото СБУ

Служба безопасности Украины признала причастность к разрушению Крымского моста в октябре 2022 года.

Источник: глава СБУ Василий Малюк на спецпогашении марки посвященной работе спецслужбы, пресс-служба СБУ

Прямая речь Малюка: "Много различных операций, специальных операций, о некоторых из них мы сможем говорить вслух после Победы, об отдельных из них мы вообще не будем говорить.

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Мой коллега (генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский -ред.) сегодня надел соответствующую футболку, это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года".

 

Детали: Малюк выразил убеждение, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок.

В спецслужбе отмечают, что марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!".

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Ее спецпогашение в Киеве выполнили Василий Малюк и Игорь Смелянский на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов и не только.

По словам Малюка, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

Тираж марки составляет более 1 млн экземпляров. После спецпогашения ее можно приобрести в отделениях Укрпочты во всех регионах страны и онлайн.

Предыстория:

  • Утром 8 октября 2022 года стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".  
  • Рано утром 17 июля 2023 года так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщили, что на мосту "упал" пролет.
  • Позже стало известно, что мост был атакован с помощью надводных дронов. Источники УП сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС.

Темы: СБУКрым
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