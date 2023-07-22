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Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 20:49
Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник
Євген Борисов, фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні, Державне бюро розслідувань

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству".

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Деталі: Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.

ДБР також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

ВІДЕО ДНЯ

Колишнього воєнкома підозрюють:

  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • У червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень.

Теми: Одесавійськовий облікЗеленський
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