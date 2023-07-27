Рада відправила у відставку міністра Ткаченка

Парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Спочатку Ткаченко виступив із трибуни з доповіддю.

"За" його відставку проголосував 321 нардеп.

Пряма мова Железняка: "Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні".

Що передувало: Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, залишивши це рішення на розсуд сесійної зали.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Мінкульт також розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів. Відомство Ткаченка збентежило громадськість інформацією про те, що відродження серіального виробництва – "питання державної інформаційної та культурної безпеки".

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