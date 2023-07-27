Рада відправила у відставку міністра Ткаченка
Четвер, 27 липня 2023, 13:33
Парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Спочатку Ткаченко виступив із трибуни з доповіддю.
"За" його відставку проголосував 321 нардеп.
Пряма мова Железняка: "Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні".
Що передувало: Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, залишивши це рішення на розсуд сесійної зали.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.
- Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
- 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
- Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.
- Мінкульт також розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів. Відомство Ткаченка збентежило громадськість інформацією про те, що відродження серіального виробництва – "питання державної інформаційної та культурної безпеки".
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