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Рада отправила в отставку министра Ткаченко

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:33
Рада отправила в отставку министра Ткаченко
фото из ТГ Железняк

Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Сначала Ткаченко выступил с трибуны с докладом.

"За" его отставку проголосовал 321 нардеп.

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Прямая речь Железняка: "Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе".

Что предшествовало: Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики, оставив это решение на усмотрение сессионного зала.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
  • Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".

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Темы: ТкаченкоМинкультурыВерховная Рада
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