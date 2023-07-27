Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада отправила в отставку министра Ткаченко

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:33
Рада отправила в отставку министра Ткаченко
фото из ТГ Железняк

Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Сначала Ткаченко выступил с трибуны с докладом.

Реклама:

"За" его отставку проголосовал 321 нардеп.

Прямая речь Железняка: "Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе".

Что предшествовало: Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики, оставив это решение на усмотрение сессионного зала.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
  • Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".

Читайте также: Всем сериалов! Минкульт распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов

Темы: ТкаченкоМинкультурыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Ткаченко
Искусство требует жертв. Как конкурс сериалов закончился для Ткаченко отставкой и при чем здесь "95 квартал"
Ткаченко предложил двух кандидатов в руководителя Минкульта
Ткаченко обвинил мэра Мариуполя в отказе эвакуировать музейные коллекции
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: