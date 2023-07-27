Рада отправила в отставку министра Ткаченко

Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Сначала Ткаченко выступил с трибуны с докладом.

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"За" его отставку проголосовал 321 нардеп.

Прямая речь Железняка: "Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе".

Что предшествовало: Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики, оставив это решение на усмотрение сессионного зала.

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Предыстория:

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".

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