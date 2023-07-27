Рада отправила в отставку министра Ткаченко
Четверг, 27 июля 2023, 13:33
Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Сначала Ткаченко выступил с трибуны с докладом.
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"За" его отставку проголосовал 321 нардеп.
Прямая речь Железняка: "Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе".
Что предшествовало: Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики, оставив это решение на усмотрение сессионного зала.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
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