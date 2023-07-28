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Суд обрав запобіжний любителю Мальдів екснардепу Арістову

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 17:57
Суд обрав запобіжний любителю Мальдів екснардепу Арістову
фото ДБР

Суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання - екснардепу Юрію Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "За матеріалами ДБР та клопотанням генерального прокурора 28 липня Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання народному депутату".

Деталі: Як відомо, працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

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Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни.

Що передувало: 27 липня Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата. Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
  • 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України, у нього пройшли обшуки.

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