Суд обрав запобіжний любителю Мальдів екснардепу Арістову
Суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання - екснардепу Юрію Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах.
Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань
Дослівно: "За матеріалами ДБР та клопотанням генерального прокурора 28 липня Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання народному депутату".
Деталі: Як відомо, працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.
Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни.
Що передувало: 27 липня Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.
Передісторія:
- 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
- Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата. Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
- 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України, у нього пройшли обшуки.