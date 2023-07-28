Суд обрав запобіжний любителю Мальдів екснардепу Арістову

Суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання - екснардепу Юрію Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "За матеріалами ДБР та клопотанням генерального прокурора 28 липня Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання народному депутату".

Деталі: Як відомо, працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни.

Що передувало: 27 липня Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

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