Суд избрал меру пресечения любителю Мальдив экс-нардепу Аристову
Суд избрал меру пресечения - личное обязательство - экс-нардепу Юрию Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Дословно: "По материалам ГБР и ходатайству генерального прокурора 28 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату".
Детали: Как известно, работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за рубежом, цели командировки, стране пребывания и времени возвращения в Украину.
Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны.
Что предшествовало: 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.
Предыстория:
- 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
- Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.
- 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины. У него прошли обыски.