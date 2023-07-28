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Суд избрал меру пресечения любителю Мальдив экс-нардепу Аристову

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 17:57
Суд избрал меру пресечения любителю Мальдив экс-нардепу Аристову
фото ГБР

Суд избрал меру пресечения - личное обязательство - экс-нардепу Юрию Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "По материалам ГБР и ходатайству генерального прокурора 28 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату".

Детали: Как известно, работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за рубежом, цели командировки, стране пребывания и времени возвращения в Украину.

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Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны.

Что предшествовало: 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. 
  • 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины. У него прошли обыски.

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