Суд избрал меру пресечения любителю Мальдив экс-нардепу Аристову

Суд избрал меру пресечения - личное обязательство - экс-нардепу Юрию Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "По материалам ГБР и ходатайству генерального прокурора 28 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату".

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Детали: Как известно, работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за рубежом, цели командировки, стране пребывания и времени возвращения в Украину.

Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны.

Что предшествовало: 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.

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