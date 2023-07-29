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Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту

Альона Мазуренко Субота, 29 липня 2023, 01:10
Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІСЛЯ АТАКИ У ЛИПНІ, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Пізно ввечері 28 липня російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Пізніше рух через міст відновили. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Деталі: Приблизно через годину "РИА Новости" повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено. 

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Про причини такого рішення окупанти не повідомили. 

Що передувало:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

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Теми: Керченський містКримокупація
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