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Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту

Алена МазуренкоСуббота, 29 июля 2023, 01:10
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Поздно вечером 28 июля российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Позже движение через мост восстановили.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Примерно через час "РИА Новости" сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. 

О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

Предыстория

ВИДЕО ДНЯ
  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Темы: Керченский мостКрымоккупация
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