Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Поздно вечером 28 июля российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Позже движение через мост восстановили.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Примерно через час "РИА Новости" сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

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