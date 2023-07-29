ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці

Слідство через рік не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці в липні 2022 року, розповів заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Джерело: Семків у ефірі Радіо Свобода

Пряма мова Семківа: "На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено.

Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви.

Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів".

Деталі: Офіс генпрокурора досі не має даних щодо точної кількості загиблих та поранених в Оленівці, оскільки Україна поки не має доступу до цієї території для розслідування.

Читайте також: "Інколи думаю, що Олексій лежить хворий у полоні. Надія тліє в душі". Пам'яті загиблих в Оленівці азовців

Передісторія: