Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 09:35
ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці
скрін з відео пропагандистів після теракту в оленівці

Слідство через рік не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці в липні 2022 року, розповів заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Джерело: Семків у ефірі Радіо Свобода

Пряма мова Семківа: "На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено.

Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви.

Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів".

Деталі: Офіс генпрокурора досі не має даних щодо точної кількості загиблих та поранених в Оленівці, оскільки Україна поки не має доступу до цієї території для розслідування.

Читайте також: "Інколи думаю, що Олексій лежить хворий у полоні. Надія тліє в душі". Пам'яті загиблих в Оленівці азовців

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: Офіс генпрокуроратерактДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Путін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
На двох ділянках фронту активізувалися бої – розвідка Британії
Ціллю ворожої авіації та артилерії були дев’ять українських областей – ОВА
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: