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ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 09:35
ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці
скрін з відео пропагандистів після теракту в оленівці

Слідство через рік не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці в липні 2022 року, розповів заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Джерело: Семків у ефірі Радіо Свобода

Пряма мова Семківа: "На жаль, не можемо зрозуміти, з яких мотивів це зроблено.

Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права.

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Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви.

Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів".

Деталі: Офіс генпрокурора досі не має даних щодо точної кількості загиблих та поранених в Оленівці, оскільки Україна поки не має доступу до цієї території для розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: Офіс генпрокуроратерактДонецька областьвійна
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