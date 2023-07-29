ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке

Следствие спустя год не может понять, по каким мотивам был совершен теракт, приведший к гибели украинских военнопленных на территории колонии в оккупированной Еленовке в июле 2022 года, рассказал заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив.

Источник: Семкив в эфире Радио Свобода

Прямая речь Семкива: "К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано.

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Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права.

Она обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, которыми были люди, находившиеся в Еленовке, но этого не было сделано, поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы.

Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений".

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Детали: Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Еленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования.

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