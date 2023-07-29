Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 09:35
ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
скрин с видео пропагандистов после теракта в еленевке

Следствие спустя год не может понять, по каким мотивам был совершен теракт, приведший к гибели украинских военнопленных на территории колонии в оккупированной Еленовке в июле 2022 года, рассказал заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив.

Источник: Семкив в эфире Радио Свобода

Прямая речь Семкива: "К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано.

Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права.

Реклама:

Она обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, которыми были люди, находившиеся в Еленовке, но этого не было сделано, поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы.

Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений".

Детали: Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Еленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Иногда думаю, что Алексей лежит больной в плену. Надежда тлеет в душе". Памяти погибших в Еленевке азовцев

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: Офис генпрокуроратерактДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: возник пожар, есть погибший

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
На двух участках фронта активизировались бои - разведка Британии
Целью вражеской авиации и артиллерии были девять украинских областей - ОВА
Последние новости
20:57
С февраля 2022 года произошло более 1000 атак на систему здравоохранения – УЦОЗ
20:53
фотоВо Вроцлаве несколько человек протестовали против украинских флагов на трамваях
20:45
Оккупанты хотят вернуть энергоблок №4 ЗАЭС в холодный режим из-за проблем с блоком
20:37
видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику
20:35
"Дружба и братство": Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости
20:25
На оккупированном Джарылгаче пожары уничтожили всю заповедную зону
20:10
Суд разрешил национализировать завод в Конотопе, владельцем которого оказался российский сенатор
20:00
Обострение на Харьковщине: в двух селах есть раненые и погибшая
19:58
Из-за войны инсульты могут "помолодеть" на 10-15 лет – Минздрав
19:49
Российская нефть торгуется выше ценового лимита, в США готовятся отреагировать – Reuters
Все новости...
Реклама: