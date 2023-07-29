ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
Следствие спустя год не может понять, по каким мотивам был совершен теракт, приведший к гибели украинских военнопленных на территории колонии в оккупированной Еленовке в июле 2022 года, рассказал заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив.
Источник: Семкив в эфире Радио Свобода
Прямая речь Семкива: "К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано.
Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права.
Она обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, которыми были люди, находившиеся в Еленовке, но этого не было сделано, поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы.
Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений".
Детали: Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Еленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования.
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Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.