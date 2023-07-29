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ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 09:35
ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
скрин с видео пропагандистов после теракта в еленевке

Следствие спустя год не может понять, по каким мотивам был совершен теракт, приведший к гибели украинских военнопленных на территории колонии в оккупированной Еленовке в июле 2022 года, рассказал заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив.

Источник: Семкив в эфире Радио Свобода

Прямая речь Семкива: "К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано.

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Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права.

Она обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, которыми были люди, находившиеся в Еленовке, но этого не было сделано, поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы.

Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений".

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Детали: Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Еленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования.

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Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: Офис генпрокуроратерактДонецкая областьвойна
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