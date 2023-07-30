Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

Федерація фехтування України зробила заяву про те, що вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу.

Джерело: заява Національної федерації фехтування України

Дослівно: "Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів через невідповідність останньої цьому статусу і негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою".

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Деталі: У зверненні Національна федерація фехтування України зазначає, що це не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі".

У зв’язку з цим федерація наполягає на тому, щоб "Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE".

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