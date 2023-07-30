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Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

Ольга Глущенко Неділя, 30 липня 2023, 02:08
Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу
Ольга Харлан і Анна Смірнова, фото з Twitter Дмитра Кулеби

Федерація фехтування України зробила заяву про те, що вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу.

Джерело: заява Національної федерації фехтування України

Дослівно: "Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів через невідповідність останньої цьому статусу і негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

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Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою".

Деталі: У зверненні Національна федерація фехтування України зазначає, що це не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі".

У зв’язку з цим федерація наполягає на тому, щоб "Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Дискваліфікація триватиме 60 днів.
  • Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.
  • Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Теми: спортОлімпіадаскандал
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