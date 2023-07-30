После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Федерация фехтования Украины сделала заявление о том, что требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса.

Источник: заявление Национальной федерации фехтования Украины

Дословно: "Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

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Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой".

Детали: В обращении Национальная федерация фехтования Украины отмечает, что это не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле".

В связи с этим федерация настаивает на том, чтобы "Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE".

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