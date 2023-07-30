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После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 02:08
После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
Ольга Харлан и Анна Смирнова, фото из Twitter Дмитрия Кулебы

Федерация фехтования Украины сделала заявление о том, что требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса.

Источник: заявление Национальной федерации фехтования Украины

Дословно: "Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

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Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой".

Детали: В обращении Национальная федерация фехтования Украины отмечает, что это не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле".

В связи с этим федерация настаивает на том, чтобы "Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE".

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Предыстория:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • Дисквалификация продлится 60 дней.
  • Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.
  • Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.

Темы: спортОлимпиадаскандал
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