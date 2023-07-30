Журналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони

Журналісти американської телерадіокомпанії CNN побували на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що база розташована на березі озера.

Морський дрон має сірий, гладкий корпус, його довжина сягає трохи більше п’яти метрів, а вузька форма нагадує широке каное.

"Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі й на Кримському півострові та вести спостереження за ними", - йдеться в матеріалі.

Пілот морського безпілотника, який назвався "Акулою", показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт керування дроном, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт "вибух".

Розробник безпілотника, який побажав залишитися невідомим, розповів, що робота над морськими безпілотниками розпочалася лише з початком повномасштабної війни.

"У нас було не так багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розробити щось своє", – сказав він.

Останні версії безпілотників, які бачили журналісти CNN, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, дальністю польоту до 800 кілометрів і максимальною швидкістю до 80 км/год.

Джерела в українському оборонному відомстві підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні минулого року.

"Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)", - розповів розробник.

За його словами, росіянам важко влучити в такий маленький безпілотник і виявити його.

"Швидкість цих безпілотників перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні на даний момент", - додав він.

Швидкість і труднощі з виявленням можуть певною мірою пояснити, як безпілотники, що атакували міст, непоміченими пройшли в темряві через Чорне море до мосту, зазначає CNN.

На думку розробника, може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому типу обладнання.

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