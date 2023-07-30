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Журналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 22:51
Журналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони
український морський дрон, фото CNN

Журналісти американської телерадіокомпанії CNN побували на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що база розташована на березі озера.

Морський дрон має сірий, гладкий корпус, його довжина сягає трохи більше п’яти метрів, а вузька форма нагадує широке каное.

"Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі й на Кримському півострові та вести спостереження за ними", - йдеться в матеріалі.

Пілот морського безпілотника, який назвався "Акулою", показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт керування дроном, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт "вибух".

Розробник безпілотника, який побажав залишитися невідомим, розповів, що робота над морськими безпілотниками розпочалася лише з початком повномасштабної війни.

"У нас було не так багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розробити щось своє", – сказав він.

Останні версії безпілотників, які бачили журналісти CNN, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, дальністю польоту до 800 кілометрів і максимальною швидкістю до 80 км/год.

Джерела в українському оборонному відомстві підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні минулого року.

"Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)", - розповів розробник.

За його словами, росіянам важко влучити в такий маленький безпілотник і виявити його.

"Швидкість цих безпілотників перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні на даний момент", - додав він.

Швидкість і труднощі з виявленням можуть певною мірою пояснити, як безпілотники, що атакували міст, непоміченими пройшли в темряві через Чорне море до мосту, зазначає CNN.

На думку розробника, може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому типу обладнання.

Передісторія:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Теми: безпілотникивійна
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