Журналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

Журналисты американской телерадиокомпании CNN побывали на секретной украинской военной базе, где испытывают морские дроны.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что база расположена на берегу озера.

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Морской дрон имеет серый, гладкий корпус, его длина достигает чуть более пяти метров, а узкая форма напоминает широкое каноэ.

"Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Черном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними", - говорится в материале.

Пилот морского беспилотника, который назвался "Акулой", показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, которые имеют крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с наклейками вроде "взрыв".

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Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что работа над морскими беспилотниками началась только с началом полномасштабной войны.

"У нас было не так много сил, чтобы противостоять морской державе - России. И нам нужно было разработать что-то свое", - сказал он.

Последние версии беспилотников, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 килограммов, со взрывной нагрузкой до 300 килограммов, дальностью полета до 800 километров и максимальной скоростью до 80 км/ч.

Источники в украинском оборонном ведомстве подтвердили CNN, что морские беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.

"Эти дроны - полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь (в Украине)", - рассказал разработчик.

По его словам, россиянам трудно попасть в такой маленький беспилотник и обнаружить его.

"Скорость этих беспилотников превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе на данный момент", - добавил он.

Скорость и трудности с обнаружением могут в определенной степени объяснить, как атаковавшие мост беспилотники незамеченными прошли в темноте через Черное море к мосту, отмечает CNN.

По мнению разработчика, может пройти от 5 до 10 лет или больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования.

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