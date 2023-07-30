Журналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны
Журналисты американской телерадиокомпании CNN побывали на секретной украинской военной базе, где испытывают морские дроны.
Источник: CNN
Детали: Отмечается, что база расположена на берегу озера.
Морской дрон имеет серый, гладкий корпус, его длина достигает чуть более пяти метров, а узкая форма напоминает широкое каноэ.
"Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Черном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними", - говорится в материале.
Пилот морского беспилотника, который назвался "Акулой", показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, которые имеют крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с наклейками вроде "взрыв".
Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что работа над морскими беспилотниками началась только с началом полномасштабной войны.
"У нас было не так много сил, чтобы противостоять морской державе - России. И нам нужно было разработать что-то свое", - сказал он.
Последние версии беспилотников, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 килограммов, со взрывной нагрузкой до 300 килограммов, дальностью полета до 800 километров и максимальной скоростью до 80 км/ч.
Источники в украинском оборонном ведомстве подтвердили CNN, что морские беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.
"Эти дроны - полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь (в Украине)", - рассказал разработчик.
По его словам, россиянам трудно попасть в такой маленький беспилотник и обнаружить его.
"Скорость этих беспилотников превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе на данный момент", - добавил он.
Скорость и трудности с обнаружением могут в определенной степени объяснить, как атаковавшие мост беспилотники незамеченными прошли в темноте через Черное море к мосту, отмечает CNN.
По мнению разработчика, может пройти от 5 до 10 лет или больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования.
Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".