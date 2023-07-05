"Гаряча" лінія фронту зараз перевищує 1200 кілометрів – Генштаб

Так звана гаряча лінія зіткнення зараз перевищує 1200 кілометрів, ідеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області, де тривають активні бойові дії.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут іде мова про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії".

Деталі: За словами Громова, в ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала та характеризується намаганнями російських військ вийти на адміністративний кордон Донеччини, а також утримати території в донецькому й таврійському операційних районах.

Представник Генштабу уточнив, що в межах проведення наступальної операції у донецькому і таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є мелітопольський та бердянський, де українські підрозділи просунулися вглиб оборони ворога до 7,5 км.

У цьому контексті бригадний генерал поінформував, що від початку наступальної операції Сили оборони України звільнили 9 населених пунктів. Військові повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

Громов наголосив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та Російською Федерацією, звідки здійснюються постійні ракетно-артилерійські обстріли, спостерігається діяльність диверсійно-розвідувальних сил противника, зберігається загроза військового вторгнення, а також про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де, попри зниження військово-морського потенціалу ворога, не можна повністю відкидати його десантних можливостей.

"Плюс – кордон із Придністров’ям, де Росія утримує обмежене угруповання військ. Тому загалом така лінія може складати близько 3800 км", – резюмував заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.