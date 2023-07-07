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Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 10:12

У Міноборони Британії проаналізували, для чого російська армія сформувала Азовський військово-морський округ зі штабом в Маріуполі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства про війну в Україні 7 липня, пише "Європейська правда".

Британські аналітики нагадали, що 1 липня 2023 року ВМФ Росії створив новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому українському портовому місті Маріуполь.

Підпорядкований Чорноморському флоту, округ, згідно з повідомленнями, матиме у своєму розпорядженні вісім бойових кораблів, серед яких три сучасні корвети класу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

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Азовське море є надзвичайно важливим морським районом для Росії, оскільки воно з'єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами, наголосили у Міноборони Британії. В умовах війни воно також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні шляхи Росії на південь України будуть перервані.

За словами британських аналітиків, Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на підтримці логістичних і контрпартизанських завдань, звільнивши основний Чорноморський флот для зосередження на ударних операціях на великих відстанях і поширенні своєї морської потужності далі за кордон.

Напередодні у розвідці Великої Британії повідомили, що для того, аби стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни.

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Також у британському Міноборони констатували, що Росія вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій українських Сил оборони на півдні.

Теми: РосіяфлотВелика БританіяАзовське море
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