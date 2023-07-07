Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ

Вартість нового пакета військової допомоги від США, про який адміністрація Байдена оголосить у п’ятницю, складе суму до $800 мільйонів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Американські офіційні особи заявили в четвер, що про військову допомогу Україні буде оголошено в п'ятницю. Зброя надійде зі складів Пентагону і включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також ряд боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

Крім того, за даними джерел, США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

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Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Білий дім також заявив, що питання касетних боєприпасів "активно розглядають".