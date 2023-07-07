Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС

Санкции Евросоюза против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику РФ.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с соответствующим отчетом Европейской комиссии.

"Эффект от этих санкций со временем еще больше усилится, поскольку они имеют структурное, долгосрочное влияние на российский бюджет, финансовые рынки, иностранные инвестиции и промышленную и технологическую базу в РФ", – говорится в отчете.

Отмечается, что санкции, которые прекратили импорт из России в ЕС на сумму около 91 млрд евро, "значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал РФ".

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По оценкам доклада, в этом году почти треть федерального бюджета России будет потрачена на оборону и внутреннюю безопасность.

Авторы утверждают, что благодаря мерам, направленным на минимизацию последствий для государств-членов, влияние санкций на ЕС удалось сдержать, но в некоторых сферах оно было "ощутимым", главным образом из-за контрмер России, а также из-за российско-украинской войны и связанного с ней роста цен.

Экспорт ЕС в Россию и импорт из РФ упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. В то же время говорится в документе, Москва смогла накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие технологии-заменители из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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Ранее сообщалось, что импорт российской нефти в страны ЕС снизился на 90% по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.