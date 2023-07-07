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Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 20:39

Грузія залишається близьким партнером Північноатлантичного Альянсу і підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає.

Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондент "Європейської правди".

Дипломатка зауважила, що Альянс продовжує підтримувати Грузію на тлі окупації Росією 20% грузинської території, засуджуючи розв’язану Росією війну 2008 року.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Грузію у її прагненні до повного суверенітету і, очевидно, підтримувати її територіальну цілісність", – зауважила Сміт.

"Але я не бачу жодних змін у ставленні Альянсу до Грузії, ми і надалі підтримуємо цю країну як близького партнера НАТО і не бачимо жодних змін у майбутньому", – додала вона.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний Альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що означало би невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.

Серед іншого, НАТО публічно висловлював занепокоєння відновленням прямого авіасполучення між Росією та Грузією.

Читайте більше тут: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним.

Теми: ГрузіяНАТОвійна
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