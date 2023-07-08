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ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 15:26
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
фото дснс

Рятувальники відзвітували про свою роботу за 500 днів повномасштабної війни Росії проти України – за цей час вони врятували понад 4 тисячі людей, а психологи надали допомогу 222 тисячам українців.

Джерело: глава ДСНС Сергій Крук

Деталі: За даними рятувальників, з початку повномасштабного вторгнення підрозділами ДСНС здійснено понад 104 тисячі виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів.

За цей час фахівці служби ліквідували понад 15 тисяч пожеж, на яких врятували більш ніж 4 тисячі осіб.

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Психологи ДСНС, які кожного разу залучені під час евакуаційних заходів та ліквідації ворожих обстрілів, надали психологічну допомогу 222 тисячам осіб.

Теми: ДСНСвійна
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