ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Субота, 8 липня 2023, 15:26
Рятувальники відзвітували про свою роботу за 500 днів повномасштабної війни Росії проти України – за цей час вони врятували понад 4 тисячі людей, а психологи надали допомогу 222 тисячам українців.
Джерело: глава ДСНС Сергій Крук
Деталі: За даними рятувальників, з початку повномасштабного вторгнення підрозділами ДСНС здійснено понад 104 тисячі виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів.
За цей час фахівці служби ліквідували понад 15 тисяч пожеж, на яких врятували більш ніж 4 тисячі осіб.
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Психологи ДСНС, які кожного разу залучені під час евакуаційних заходів та ліквідації ворожих обстрілів, надали психологічну допомогу 222 тисячам осіб.