РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС

Росія впроваджує на захоплених підприємствах програмне забезпечення, яке дозволить їй експортувати до Китаю сільськогосподарську продукцію з окупованих територій України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як "Россельхознадзор"). Пакет програм включає підсистеми "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (ветеринарний контроль), "Веста" (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для неї залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить під виглядом власного врожаю викрадені з України зернові в Сирію та Туреччину. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого до Китаю".

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Нагадаємо: За даними ЦНС, окупаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.