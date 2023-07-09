Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 01:59
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Росія впроваджує на захоплених підприємствах програмне забезпечення, яке дозволить їй експортувати до Китаю сільськогосподарську продукцію з окупованих територій України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як "Россельхознадзор"). Пакет програм включає підсистеми "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (ветеринарний контроль), "Веста" (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для неї залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить під виглядом власного врожаю викрадені з України зернові в Сирію та Туреччину. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого до Китаю".

Реклама:

Нагадаємо: За даними ЦНС, окупаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: експортУкраїнаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
експорт
Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Старт нового маркетингового року: скільки зерна експортували за перші дні
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: