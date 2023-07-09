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РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 01:59
РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Россия внедряет на захваченных предприятиях программное обеспечение, которое позволит ей экспортировать в Китай сельскохозяйственную продукцию с оккупированных территорий Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор"). Пакет программ включает подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный). Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза.

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В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для нее остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит под видом собственного урожая похищенные из Украины зерновые в Сирию и Турцию. Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного в Китай".

Напомним: По данным ЦНС, оккупационная так называемая администрация города Мариуполь Донецкой области подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города.

Темы: экспортУкраинаКитай
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