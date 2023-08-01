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Україна отримала перші САУ Zuzana, які профінансували Словаччина і ще 3 країни ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 15:27
Україна отримала перші САУ Zuzana, які профінансували Словаччина і ще 3 країни ЄС
фото: Одор у Twitter

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких фінансує Данія, Норвегія та Німеччина. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор. 

Джерело: Одор на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом, "Європейська правда" з посиланням на Dennik N

Деталі: "Наш обов'язок – допомагати, де можемо і як можемо", – зазначив словацький прем'єр.

На церемонії також був присутній посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

"Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою для нового військово-технічного співробітництва між Словаччиною та Україною", – наголосив він.

Одор також підкреслив, що здатність України протистояти російській агресії – "в інтересах усіх нас".

У найближчі місяці оборонна компанія Konstrukta-Defence поставить Україні ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути наступного року.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2022 року Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.
  • Загалом країни погодилися пожертвувати близько 685 мільйонів крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 мільйонів крон (30,9 млн євро).
  • Zuzana 2 — це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.

Теми: СловаччиназброяЗбройні сили
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