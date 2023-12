Україна отримала перші САУ Zuzana, які профінансували Словаччина і ще 3 країни ЄС

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких фінансує Данія, Норвегія та Німеччина. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Джерело: Одор на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом, "Європейська правда" з посиланням на Dennik N

Деталі: "Наш обов'язок – допомагати, де можемо і як можемо", – зазначив словацький прем'єр.

На церемонії також був присутній посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

"Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою для нового військово-технічного співробітництва між Словаччиною та Україною", – наголосив він.

Одор також підкреслив, що здатність України протистояти російській агресії – "в інтересах усіх нас".

У найближчі місяці оборонна компанія Konstrukta-Defence поставить Україні ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути наступного року.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n